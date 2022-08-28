مقتل 6 أشخاص بعد اقتحام شاحنة لحفل شواء في هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الأحد مقتل ستة أشخاص إثر اقتحام شاحنة لحفل شواء في منطقة بالقرب من مدينة روتردام.

وذكرت شبكة "إن أو إس" ووكالة أنباء "إيه إن بي" أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت. وكانت التقارير الأولية قد أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقد اصطدمت الشاحنة بحاجز، واقتحمت قرية نيو بيچيرلاند بالقرب من روتردام، حيث كان يقيم أشخاص حفل شواء.

وتخص الشاحنة شركة نقل إسبانية. وجرى إلقاء القبض على سائق الشاحنة (46 عاما). واستخدمت طواقم الإغاثة خلال الليل رافعة لانتشال الشاحنة والضحايا، ومازالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.