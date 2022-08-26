كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس، إنه أمر بتحديث الخطط العملياتية للجيش لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

وأصدر يون هذه التوجيهات خلال زيارته الأولى لمخبأ عسكري في العاصمة سيؤول، سيكون مركز قيادة في حالة نشوب حرب.

وتتزامن زيارته مع بدء التدريبات العسكرية، يوم الاثنين، بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية، وهي الأكبر منذ سنوات.

وتم تغيير اسم التدريبات، التي تقام سنوياً في الصيف، إلى «درع الحرية أولتشي». ومن المقرر أن تنتهي في الأول من سبتمبر.