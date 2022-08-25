كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس، إنه أمر بتحديث الخطط العملياتية للجيش لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

وأصدر يون هذا التوجيهات خلال زيارته الأولى لمخبأ عسكري في العاصمة سول سيكون مركز قيادة في حالة نشوب حرب.

وتتزامن زيارته مع بدء التدريبات العسكرية يوم الاثنين بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية، وهي الأكبر منذ سنوات.

وتم تغيير اسم التدريبات، التي تقام سنويا في الصيف، إلى "درع الحرية أولتشي". ومن المقرر أن تنتهي في الأول من سبتمبر.