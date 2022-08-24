رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي دينيس شميغال رئيس وزراء أوكرانيا.
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