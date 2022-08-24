كييف تتعهد باستعادة الحكم الأوكراني في شبه جزيرة القرم

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، باستعادة الحكم الأوكراني في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، في خطوة قال إنها ستساعد على إعادة إرساء «القانون والنظام العالميين»، فيما تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستتعامل «بلا رحمة» مع قتلة داريا دوغينا، ابنة المفكر الداعم للكرملين، ألكسندر دوغين.

وقال زيلينسكي في مؤتمر دولي بشأن القرم إن استعادة السيطرة على شبه الجزيرة، التي سيطرت عليها روسيا وضمتها عام 2014 في خطوة لم تعترف بها معظم الدول الأخرى، ستكون «أكبر خطوة مضادة للحرب».

وتابع زيلينسكي في كلمة افتتاحية بمؤتمر (منصة القرم)، الذي يسعى لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وإنهاء ضم روسيا لشبه الجزيرة «بدأ كل شيء مع شبه جزيرة القرم، وسينتهي مع شبه جزيرة القرم».

وأضاف «هذا صحيح وأنا أؤمن به بنسبة 100%، من أجل التغلب على الإرهاب وإعادة التطمينات والأمن لمنطقتنا ولأوروبا وللعالم كله، من الضروري الانتصار في القتال» ضد روسيا.

وذكر «من الضروري تحرير القرم. سيكون هذا إحياء للقانون والنظام العالميين».

وقال زيلينسكي «على الرغم من التهديدات (الروسية)، فإن أوكرانيا قوية بما يكفي لرؤية آفاق شبه جزيرة القرم الأوكرانية. استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم ستكون خطوة تاريخية مضادة للحرب في أوروبا تُعيد الأمن والعدالة».

في المقابل، أكد سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده ستتعامل «بلا رحمة» مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو «نأمل أن يتم استكمال التحقيق قريباً. بناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا» عملية التفجير.

وقتلت داريا دوغينا السبت إثر انفجار عبوة زرعت في سيارتها التي كانت تقودها على طريق سريع في ضواحي موسكو.

ويرجّح أن يكون ألكسندر دوغين، وهو من كبار مؤيّدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويقول إن علاقة وطيدة تربطه بالرئيس فلاديمير بوتين، هو من كان مستهدفاً بالانفجار الذي أودى بحياة ابنته البالغة 29 عاماً.

وقالت موسكو إن الاستخبارات الأوكرانية هي من دبّر عملية الاغتيال. لكن كييف تنفي تلك الاتهامات.