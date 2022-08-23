روسيا تتعهد بالتعامل "بلا رحمة" مع قتلة داريا دوغين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتعامل "بلا رحمة" مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل داريا ابنة المفكر المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو: "نأمل بأن يتم استكمال التحقيق قريبا. بناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا عملية التفجير".