روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن محطة زابوريجيا النووية

قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن موسكو طلبت اليوم الاثنين عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وسيطرت القوات الروسية في مارس الماضي على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وما زالت المحطة قريبة من جبهة القتال وتعرضت لقصف متكرر في الأسابيع الماضية مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية. وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف المحطة.