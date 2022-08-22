روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين

اتهمت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الاثنين، الأجهزة الخاصة الأوكرانية بقتل ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين في انفجار سيارتها قرب موسكو، وفق وكالات أنباء روسية.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن "مقتل داريا دوغينا ابنة ألكسندر دوغين، خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

وأضافت في بيان نشرته وكالات أنباء روسية أن الشخص الذي فخّخ سيارة داريا دوغينا فرّ لاحقاً إلى استونيا.