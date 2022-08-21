سورية: مقتل ملازم من الأمن السياسي في انفجار بدرعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل ملازم من مرتبات فرع الأمن السياسي اليوم في انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب البلاد.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«قتل الملازم أول شرف محمد جمعة الأحمد من مرتبات فرع الأمن السياسي بدرعا بسبب انفـجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته الخاصة أثناء ذهابه لعمله بحي الكاشف على دوار الصناعة وسط مدينة درعا».

بدورها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله إن «عبوة ناسفة لاصقة وضعها مجهولون في سيارة عامة انفجرت صباح أمس أثناء مرورها قرب دوار الصناعة أمام الثانوية الصناعية الذي يشهد كثافة مرورية ما أدى إلى مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي واحتراق السيارة بالكامل».



