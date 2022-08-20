روسيا تتهم أوكرانيا بتسميم بعض جنودها

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا اليوم السبت بتسميم بعض جنودها في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في أواخر يوليو.

وقال مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية ردا على ذلك إن التسمم المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود الروس لحوما معلبة منتهية الصلاحية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا من الجنود الروس نُقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير في 31 يوليو . وأظهرت الاختبارات وجود مادة توكسين البوتولينوم ب السامة في أجسادهم.

وأضافت الوزارة في بيان "فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيماوي الذي أجازته حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعكف روسيا على جمع أدلة داعمة مع نتائج جميع التحليلات".

ولم تذكر عدد الجنود الذين عانوا من التسمم أو حالتهم الآن. ولم تحدد طبيعة "الأدلة الداعمة".

وتوكسين البوتولينوم من النوع ب هو سم عصبي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي عند تناوله في منتجات غذائية ملوثة سابقا، ولكن يمكن أن يكون له استخدامات طبية أيضا.

وعلق مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشتشينكو على الاتهامات الروسية على تطبيق المراسلة تليغرام قائلا "لم توضح الوزارة (وزارة الدفاع الروسية) ما إذا كان التسمم ناتجا عن لحوم معلبة منتهية الصلاحية، والتي غالبا ما يوجد فيها توكسين البوتولينوم.. وقد اشتكت قوات روسيا على نطاق واسع من تأخر حصص الغذاء منذ الأيام الأولى لحرب أوكرانيا".