الأميرة ميت ماريت مصابة بكوفيد-19

أعلنت العائلة المالكة في النروج السبت أن الأميرة ميت ماريت (49 عامًا) زوجة ولي العهد الأمير هاكون، مصابة بكوفيد-19.

وقالت العائلة المالكة في بيان "تعاني الأميرة عوارض عادية ويشرف عليها طبيبها".

وأصيب زوجها الأمير هاكون (49 عاماً) بكوفيد-19 في يونيو.

وفي 2018 أعلنت العائلة المالكة النروجية أن الأميرة ميت ماريت تعاني تليّفا رئويا وهو مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى قصور تنفسي.

وأكدت العائلة حينها أن المرض يمكن أن يؤدي إلى "الحد من ممارستها لمهامها الرسمية".