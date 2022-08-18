الصين تحث الولايات المتحدة على تجنب ارتكاب المزيد من الأخطاء بشأن تايوان

حثت الصين، الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على وقف جميع أشكال التداخلات الرسمية مع تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين إن على الولايات المتحدة "وقف كافة التداخلات الرسمية مع تايوان، وتجنب توقيع اتفاقيات ذات دلالة سيادية أو ذات طابع رسمي مع تايوان، وتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى قوات انفصالية مستقلة في تايوان".

وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة تجنب ارتكاب المزيد من الأخطاء. وستتخذ الصين إجراءات حازمة للحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها؛ ونحث الولايات المتحدة على عدم الوقوع في أي سوء تقدير في هذا الشأن".

ويأتي الرد الصيني بعدما أعلنت الولايات المتحدة وتايوان أن محادثات تجارية ستنطلق رسمياً بينهما. وكان الجانبان قد حددا الأهداف العريضة للمحادثات التجارية التي تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز الأولويات التجارية المتبادلة القائمة على القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل.