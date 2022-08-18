انطلاق «الحوار الوطني» في العراق بغياب التيار الصدري

عُقد في القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد، ظهر أمس، اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أعلن عدم مشاركته فـي الحوار السياسي.

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مقتضب، «نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء».

من جهته، أكّد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة وأن يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين والانطلاق نحو الإصلاح السياسي.

على صعيد آخر أعلن الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقوات الأمنية انطلقت أمس بعملية أمنية لتأمين مناطق بشرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.