اندلاع حرائق غرب تونس في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

اندلعت حرائق في مناطق غابات غرب تونس اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

واجتاحت الحرائق غابات في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين في مناطق طبرقة وعين دراهم وفرنانة وفي غابات على الحدود مع الجزائر.

وتسببت موجات من الرياح الساخنة في توسع الحرائق.

وتكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق بمساعدة طائرة عسكرية لمنع تمددها إلى المناطق السكنية.

وقال مدير الحماية المدنية في باجة معز بن خليفة، إن ستة حرائق اندلعت في المنطقة، بينما جرى إجلاء 5 عائلات من سكان الغابات بجبل المسيد من معتمدية نفزة، مشيرا إلى أن النيران قد اشتعلت في إحدى هذه المنازل بعد عملية الإجلاء.

واندلع حريق آخر صباح اليوم في جبل السرس بولاية القيروان وسط تونس، كما اشتعلت النيران في جبل بمنطقة الهوارية شمال شرق البلاد.

وتشهد تونس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ أمس الثلاثاء وصلت أقصاها إلى 47 درجة ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب تضاعف الطلب على الطاقة. ويتوقع استمرار موجة الحر حتى يوم الجمعة.