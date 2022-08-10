البيت الأبيض: بايدن لم يتم إبلاغه مسبقاً بمداهمة منزل ترامب في فلوريدا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلق إخطاراً مسبقاً بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين: "الرئيس لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم بذلك".

وأضافت: "لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا".