بايدن: حلف الناتو أكثر قرباً واتحاداً من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وسط بنية أمنية متغيرة في الغرب في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بايدن مع تصديق الولايات المتحدة على انضمام البلدين: "حلفنا أكثر قرباً واتحاداً من أي وقت مضى. وعندما تزيد فنلندا والسويد عدد الحلفاء إلى 32 دولة سيصبح الحلف أقوى من أي وقت مضى".

وفي الأسبوع الماضي، صوتت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين والجمهوريين لصالح توسيع حلف الناتو. وحث بايدن كل الحلفاء الآخرين على إتمام عمليات التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في أسرع وقت ممكن.