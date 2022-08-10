هرتزوغ يتصل ببوتين حول «الوكالة اليهودية»

اتصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بخصوص محاولة روسيا حظر أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم، والتي تساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وتسعى وزارة العدل الروسية إلى حل الوكالة اليهودية في روسيا بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الخصوصية.

وعبّر بعض السياسيين الإسرائيليين عن قلقهم من أن يكون تحرك روسيا انتقاماً لانتقاد إسرائيل حربها ضد أوكرانيا ومن تأثير التوتر بين الجانبين على الجالية اليهودية في روسيا.

ويخشى البعض أيضاً أن يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالاتصالات الروسية الإسرائيلية بشأن سورية، إذ تنشر موسكو قوة جوية لدعم الحكومة وتهاجم إسرائيل ما تصفه بأهداف عسكرية مرتبطة بإيران.

وجاء في بيان هرتزوغ أن «الاتصال كان صريحاً وصادقاً، وأكد الرئيسان على مجالات التعاون المهمة بين إسرائيل وروسيا، واتفقا على أن يبقيا على اتصال».

وقال «الكرملين» إنهما اتفقا على استمرار الاتصالات بين البلدين بشأن الوكالة اليهودية.