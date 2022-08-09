تايوان تجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية

أجرى الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة.

وشاهد أحد مراسلي وكالة فرانس برس في المكان بدء العملية في مقاطعة بينغتونغ في جنوب تايوان بعيد الساعة 00,40 بتوقيت غرينتش مع إطلاق صواريخ مضيئة وقصف مدفعي.

وانتهت المناورات قرابة الساعة 01,30 ت غ على ما أفاد لو ووي-جيي المتحدث باسم الجيش الثامن التايواني.

وكانت الصين أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية الجوية والبحرية حول تايوان الأسبوع الماضي، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "أي محاولة بالقوة المسلحة لمعارضة مسار التاريخ وإعادة التوحيد ستواجه حتما معارضة حازمة من الشعب الصيني بأسره. سيكون ذلك مبالغة في تقدير القدرات، وتعبيرا عن التهور والفشل".



وأكد الجيش الصيني أن تدريباته ستتواصل الثلاثاء بمشاركة القوات الجوية والبحرية. وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان إنها تجري تدريبات حول الجزيرة مركزةً على العمليات المشتركة للحصار والدعم.