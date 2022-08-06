مصر تتقدم بمبادرة لوقف إطلاق النار في غزة

تقدمت مصر بمبادرة لوقف إطلاق النار في غزة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع التي أدت إلى مقتل تيسير الجعبري القائد العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي وعدد من المدنيين وأعضاء الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وقال مصدر امني مصري لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت إن»مصر أجرت العديد من الاتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار وعدم تطور الأحداث في القطاع وحتى لا يحدث المتوقع منه بالرد الفلسطيني من غزة نحو المدن الإسرائيلية لتشتعل الأمور ثانية في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية على السواء مثلما حدث في العام الماضي«.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ورفض التصريح بتفاصيل المبادرة المصرية، أن وفدا امنيا مصريا يستعد إلى السفر خلال ساعات بصورة عاجلة إلى إسرائيل وفلسطين لإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار والسيطرة على الأمور قبل تفجر الأوضاع.