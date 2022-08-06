مقتل قيادي بحركة «الجهاد» في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة تستهدف حركة «الجهاد»، تضمنت اغتيال قيادي بارز في الجناح العسكري للحركة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الصواريخ الإسرائيلية قتلت تيسير الجعبري قائد الجناح العسكري للحركة في غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية أوقعت سبعة قتلى بينهم طفلة وأسفرت كذلك عن إصابة أكثر من أربعين شخصاً بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسطه، ومنطقة «شراب العسل» شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يسمي هذه العملية «الفجر الصادق»، التي تستهدف مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة.