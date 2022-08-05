البيت الأبيض: أميركا ليس لديها ما تصححه بشأن تايوان

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تصححه فيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. جاء ذلك في أعقاب تصريحات مسؤول صيني بأن على واشنطن أن تصحح "أخطائها".

وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في إفادة إنه يرغب في انحسار حدة التوتر مع الصين على الفور لكن خطوة بكين لتعليق بعض قنوات الاتصال تحرك ينم عن عدم المسؤولية.