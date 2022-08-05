طبيب: بايدن يشعر بأنه "بصحة جيدة" رغم استمرار إيجابية فحوص كورونا

قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور اليوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن لا يزال يشعر بأنه "بصحة جيدة للغاية" بينما لا تزال فحوصه إيجابية لكورونا (كوفيد19).

وأضاف أوكونور في مذكرة أن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة، لحين تحول الفحوص إلى سلبية.

وكتب أوكونور في المذكرة "لا يزال الرئيس يشعر بأنه بصحة جيدة. لقد اختفى السعال بشكل كامل تقريبا. ولا تزال (مؤشرات) درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما. كما لا تزال رئتاه نظيفتين".

كان بايدن البالغ من العمر 79 عاما قد خرج للتو من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي في ما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وباكسلوفيد عبارة عن دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل المرضى الطاعنين في السن.