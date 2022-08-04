البيت الأبيض: الفحوص أثبتت أن بايدن لا يزال مصاباً بكورونا

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه "بحالة جيدة للغاية".

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال "على فترات متباعدة جدا"، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

كان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو.

وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد.