موسكو: من حقّ الصين اتخاذ إجراءات لحماية "سيادتها"

قالت موسكو الثلاثاء إن من حق الصين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، ووصفت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها "استفزاز واضح".

وصرّحت وزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الصيني لديه الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في ما يتعلّق بقضية تايوان".

ووصفت موسكو زيارة بيلوسي بأنها "استفزاز واضح" يهدف إلى احتواء الصين.

وتوعدت الصين الثلاثاء بشن "أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "نحض واشنطن على الامتناع عن أعمال تقوّض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد حيث لم يعد فيه مكان للهيمنة الأميركية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الزيارة تسبب "زيادة التوتر" في المنطقة متّهما واشنطن باختيار "طريق المواجهة".

وأضاف "نريد أن نعيد تأكيد أننا نتضامن تماما مع الصين، وموقفها من المشكلة مفهوم ومبرر".

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام "واشنطن تزعزع العالم. لم يحل أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة".

وتحاول روسيا التي تزداد عزلتها على الساحة الدولية منذ تدخلها في أوكرانيا ومعاناتها اقتصاديا من العقوبات الغربية، التقرب من الصين.

وتعتبر بيلوسي أبرز مسؤولة أميركية تزور تايوان منذ 25 عاماً. وكانت بكين أعلنت أنها تعتبر وجودها استفزازاً كبيراً.