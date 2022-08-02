ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 37

المصدر: واشنطن - وام

ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 37 قتيلاً.

وقالت سلطات الإنقاذ الامريكية إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل العثور على جميع الضحايا وأنه من غير الواضح عدد الأشخاص المفقودين.

وحذر آندي باشير حاكم ولاية كنتاكي سكان الولاية المتضررة بشدة من أن سلسلة من العواصف المعقدة ستتحرك عبر المنطقة مع أكبر تهديد خلال الليل،مشددا على ان "القلق الأكبر هو الفيضانات خلال الليل" ، ناصحا السكان في المناطق التي عانت من الفيضانات بالبحث عن مأوى على أراض مرتفعة.

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