فرنسا تكشف عن تجميد أصول روسية بقيمة 1.2 مليار يورو

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشف رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية في وزارة المالية الفرنسية جيوم فاليت فالا، أن بلاده جمدت أصولاً روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.

وأشار جيوم إلى أن التجميد لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك.

وأضاف المسؤول الفرنسي في حديث صحافي، نقلت وكالة نوفوستي الروسية مقتطفات منه أمس، أن هذا التجميد شمل أصولاً مالية وغير مالية.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا فرض المزيد من العقوبات ضد القوات المسلحة والمجمع العسكري الصناعي التابع للاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس، عن وزيرة الشؤون الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، قولها في بيان: «فرضنا عقوبات على الفروع والأذرع المستقلة للقوات المسلحة، بما في ذلك الدعم اللوجستي، وكذلك الكيانات الدفاعية المسؤولة عن توفير الأسلحة والمعدات للجيش».

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