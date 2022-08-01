بوتين: لا يوجد طرف منتصر في أي حرب نووية ويجب عدم بدئها مطلقاً

المصدر: لندن - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بيان نشره الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبدا.

وقال بوتين في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك "روسيا تلتزم دائما بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحاً ونصاً بصفتها طرفا فيها وإحدى الدول المنوط بها تنفيذها".

وأضاف "ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبدا ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي".

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