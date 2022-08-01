طبيب البيت الأبيض: نتيجة اختبار كوفيد لدى بايدن جاءت إيجابية مرة أخرى

المصدر: واشنطن - رويترز

قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن اختبار بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاء إيجابيا اليوم الاثنين كما كان متوقعا، مضيفا أن الرئيس ما زال يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل إجراءات العزل.

وبعد أن جاء اختبار بايدن سلبيا يومي الثلاثاء والأربعاء، جاءت نتيجة اختبار الرئيس الأميركي إيجابية لكوفيد مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه الطبيب كيفن أوكونور بأنه حالة "ارتداد" رصدت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

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