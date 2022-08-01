تسجيل 33 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

المصدر: بكين - د ب أ

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 15 في قانسو وتسعة في قوانجشي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 244 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الأحد.

وقالت اللجنة إن 137 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 222 ألفا و 690 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.

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