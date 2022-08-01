تكثيف الحماية الشخصية لزعيم كوريا الشمالية

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

تم رصد تحركات تشير إلى تعزيز كوريا الشمالية لمستوى الحماية الشخصية لزعيمها كيم جونغ-أون أثناء قيامه بأنشطة معلنة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات متأثرة بحادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

ووفقاً لتحليل وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بشأن مشهد من مؤتمر لقدامى المحاربين انعقد الخميس الماضي، ظهرت عناصر الحماية الشخصية تقوم بواجبها بالقرب من الزعيم كيم.

وأثناء تلويح كيم بيده نحو قدامى المحاربين المتجمعين أمام نصب الانتصار الوطني، أحاط به نحو أربعة رجال أقوياء البنية. وكان الحراس يقومون بحماية كيم عن قرب وهم يتابعون من حولهم ويبدو عليهم التوتر. وارتدوا جميعاً ربطة عنق زرقاء مخططة وسماعات أذن لا سلكية، والتي تعتبر من الرموز الرئيسة للحراس الشخصيين.

وأحاط الحراس بكيم أثناء مصافحته لقدامى المحاربين لمنع اقتراب المشاركين.

وكان من ضمن الحراس، المفتش العام كيم تشول-كيو التابع لمجلس الوزراء، ما أثار تقديرات بأنه كان يترأس حماية كيم الشخصية مع أعضاء مكتبه.

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