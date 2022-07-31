طبيب البيت الأبيض: بايدن بخير ويواصل العزل بعد ثبوت إيجابية إصابته بكوفيد مجدداً

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الدكتور كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة نشرها البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن بايدن يشعر بأنه بخير ويواصل إجراءات العزل التي يتبعها بعد أن أثبتت الفحوص إيجابية إصابته بكوفيد مجدداً.

وقال الطبيب في المذكرة "في ضوء انتكاسته التي أعلنا عنها أمس واصلنا المتابعة اليومية. هذا الصباح، وفي أمر لم يكن مفاجئا، ظل فحص الأجسام المضادة إيجابياً".

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