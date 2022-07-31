طبيب البيت الأبيض: إصابة الرئيس الأميركي بـ"كورونا" مرة ثانية خلال أسبوع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، الليلة الماضية، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيب الرئيس: "فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا".

وأضاف: "الرئيس جو بايدن في حالة جيدة ولا يشعر بأي أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيخضع للحجر الصحي".

وتأتي الإصابة الجديدة بعد 3 أيام فقط من تعافي بايدن من الفيروس نفسه، حيث جاءت نتيجة فحصين خضع لهما، ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، سلبية.

وقضى بايدن البالغ من العمر 79 عاما 5 أيام في الحجر الصحي، قبل أن ينهي إجراءات العزل الصارمة حيث كان أثر خيط الكمامة ظاهراً على وجهه ما يدل على استخدامها لوقت طويل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news