أميركا تعرض مكافأة مقابل معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها عرضت مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.

وأضافت الوزارة في مذكرة إعلامية اليوم الخميس "تسعى الوزارة للحصول على معلومات عن وكالة أبحاث الإنترنت ويفجيني فيكتوروفيتش بريجوزين (مؤسس الوكالة) والكيانات والشركاء الروس ذوي الصلة لمشاركتهم في التدخل في الانتخابات الأميركية".

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمؤسس وممول وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي شركة مقرها سان بطرسبرج يقول مسؤولو المخابرات الأميركية إنها كانت تقوم بدور أساسي في الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

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