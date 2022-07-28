الهند تسجل 20 ألفاً و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 20 ألفا و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 43 مليونا و959 ألفا و321 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 526 ألفا و154 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت مدينة دلهي أمس الأربعاء 1066 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو شهر.

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