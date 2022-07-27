إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ100ألف لأول مرة منذ 3 أشهر في كوريا الجنوبية

المصدر: سول - د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية صباح اليوم الأربعاء أن البلاد أضافت 100 ألف

و285 إصابة من بينها 532 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 19 مليونا و446 ألفا و946 إصابة.

كما أضافت البلاد 25 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و932 حالة.

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