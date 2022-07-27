النمسا تلغي خضوع المصابين بكورونا للحجر الصحي

المصدر: فيينا - وام

ألغت النمسا فرض الحجر الصحي على الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" وسمحت بمرسوم جديد للمصابين بمغادرة المنزل مع الالتزام ببعض القيود الاحترازية، في حال عدم وجود أعراض مرضية.

وأعلن الصحة النمساوي يوهانس راوخ وزير، الثلاثاء، دخول النمسا في مرحلة وبائية جديدة، اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم السماح للمصابين بالتوجه لأماكن العمل ومزاولة أنشطتهم بشرط ارتداء الكمامة، وكذلك التقيد بارتدائها في جميع الأماكن المغلقة، وعدم الدخول إلى المنشآت الحساسة لتجنب تعريضها للخطر، مثل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ومرافق رعاية الأطفال والمدارس.

ويأتي قرار حكومة النمسا بإلغاء الحجر الصحي، بالرغم من زيادة أعداد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في النمسا، حيث تم الإبلاغ، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 9.213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة.

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