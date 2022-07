إطلاق نار في مطار أميركي ووقف رحلات الطيران.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أطلقت امرأة أميركية تبلغ من العمر 37 عامًا عدة طلقات بمسدس بالقرب من شباك التذاكر في مطار دالاس لوف فيلد في الساعة 10:59 صباحًا اليوم الاثنين قبل أن يطلق عليها ضباط شرطة دالاس النار ونُقلت إلى مستشفى باركلاند لعلاج إصاباتها، وفقاً لمؤتمر صحافي لشرطة دالاس.

وخلال المؤتمر ظهر اليوم الاثنين، قال رئيس شرطة دالاس إيدي جارسيا، إن المرأة غيرت ملابسها في دورة المياه قبل أن تقترب من مكتب التذاكر وتطلق النار من مسدس.

وقال جارسيا إنه ليس من الواضح أين كانت المرأة تصوب طلقاتها، أو ما هو الدافع الذي قد يكون وراءها.

بعد وقت قصير من إطلاق النار من سلاحها، قال جارسيا إن ضابط شرطة دالاس أطلق النار على المرأة في الجزء السفلي من جسدها، ولم يذكر جارسيا أي إصابات أخرى من إطلاق النار وقت مؤتمره الصحافي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب حادثة إطلاق النار المبلغ عنها، أشخاصًا يجلسون داخل المطار ويختبئون بعد أن طُلب منهم على ما يبدو "الركض".

Dallas Love Field Airport Incident:

- At least one injured following a security incident at Dallas Love Field Airport (Via WFAA)

- Police confirm they’re investigating reports of shots fired

- Flights are grounded at the airportpic.twitter.com/PQAuQnd5lh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 25, 2022

@DallasLoveField what just happened? A group of people were running and yelling “run” and we all immediately took cover. Nothing has been communicated to us. Everything seems to be calm now. It was most certainly a scary experience for all. @SouthwestAir pic.twitter.com/zU7QLhFV4C — Johnny Mojica (@johnnyamojica) July 25, 2022

We are now outside in between the building and the tarmac and we’re just told there was a shooter and we are going to need to stay outside for a bit pic.twitter.com/YgmjCAThSj — Michael♛Loewinsohn (@MikeyLoewinsohn) July 25, 2022

وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تصل إلى المطار.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا في المطار بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت إدارة أمن النقل أن عملاء الأمن في المطار كانوا "في طور إعادة فحص جميع المسافرين عبر نقطة تفتيش أمنية بالمطار".

وطلبت إدارة أمن المواصلات من الركاب التحلي بالصبر لأن عدد الركاب في منطقة الفحص "زاد بشكل كبير".

