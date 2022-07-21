مدير "الصحة العالمية" قلق من ارتفاع الإصابات بجدري القردة

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الخميس عن "قلقه" من ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة، في مستهلّ اجتماع للجنة الخبراء المعنية بدرس الملف، طالبًا منهم توصيات قبل حسم ما إذا كانت الزيادة الحالية في عدد الإصابات تشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وقال "أنا بحاجة لتوصياتكم لتقييم تداعيات تطور هذا التفشّي على الصحة العامة على المدى القريب الفوري وعلى المدى البعيد"، معربًا عن "قلقه" من انتشار المرض.

وتيدروس أدهانوم غيبرييسوس مسؤول عن احتمال إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى من تنبيه منظمة الصحة، بناءً على توصيات اللجنة.

ودعا الخبراء إلى تزويده "بالمعلومات والتوصيات اللازمة ليتخذ قراره"، مع "إدراكه التام" أن هذا "ينطوي على مراعاة العديد من العوامل، بهدف نهائي هو حماية الصحة العامة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس بدء الاجتماع ومن المتوقع أن يستمر ساعات عدة.

وستكلّف لجنة الطوارئ هذه تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

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