رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

زار رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، قاعدة بن جرير الجوية المغربية واجتمع مع قائدها، حسن محور.

واستعرض محور مع كوخافي، تهديد الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، وسرب مقاتلات "أف-16".

وتحدث الطرفان عن إقامة تعاون بين القوات الجوية للجيوش بما في ذلك مشاركة قوات إسرائيلية في مناورات "الأسد الأفريقي" التي تجرى في المغرب تحت قيادة أفريكوم.

كما أجرى زيارة للواء المظليين في الجيش المغربي وتحدث مع قادة في الوحدة بالإضافة إلى زيارته لمواقع يهودية في المغرب.

ووصل كوخافي، أمس الثلاثاء، إلى الرباط، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة مسؤول عسكري إسرائيلي بهذا المستوى.

والتقى كوخافي مع عدد من كبار المسؤولين في المملكة، خلال زيارته التي تستمر حتى الخميس، وناقش معهم فرص تعزيز التعاون العسكري، "سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news