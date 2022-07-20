واشنطن تعلن رفضها الاعتراف بأي مناطق تنضم إلى روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة لن تعترف بانضمام أي مناطق أوكرانية لروسيا.

وقال كيربي: "إذا استمرت روسيا في تنفيذ خططها، سنتفاعل بسرعة وحزم بشكل موحد مع الحلفاء والشركاء".

وأضاف أنه إذا تم انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، "ستواجه موسكو عقوبات إضافية".

وأعلن كيريل ستريمووسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون التي حررها الجيش الروسي جنوب أوكرانيا مؤخرا، أن المقاطعة ستجري استفتاء عاما على الانضمام إلى روسيا الخريف القادم.

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