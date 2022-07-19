علاء مبارك يتحدث حول مشكلة في الساحل الشمالي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، تغريدة على حسابه في "تويتر" حول كارثة في الساحل الشمالي.

وقال: "يتعرض الساحل الشمالي الذي يعتبر من أجمل شواطئ العالم لعملية نحر شديد للشواطئ المجاورة لمراسي، لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذا، وهل بناء مارينا مراسي سبب من الأسباب ام هناك أسباب اخرى".

 

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