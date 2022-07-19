علاء مبارك يتحدث حول مشكلة في الساحل الشمالي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، تغريدة على حسابه في "تويتر" حول كارثة في الساحل الشمالي.

وقال: "يتعرض الساحل الشمالي الذي يعتبر من أجمل شواطئ العالم لعملية نحر شديد للشواطئ المجاورة لمراسي، لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذا، وهل بناء مارينا مراسي سبب من الأسباب ام هناك أسباب اخرى".

يتعرض الساحل الشمالي الذى يعتبر من اجمل شواطئ العالم لعملية نحر شديد للشواطئ المجاورة لمراسي ،لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت الى هذا وهل بناء مارينا مراسي سبب من الاسباب ام هناك أسباب اخرى ! مطلوب رأى الخبراء بحيادية وشفافية حتى نصل لحل لإنقاذ الشواطئ من هذه الكارثة. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 19, 2022

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