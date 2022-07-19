فرنسا: إجلاء حوالي 8000 شخص وألف حيوان بسبب الحرائق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت الشرطة الفرنسية أنه، بسبب حرائق مستعرة منذ عدة أيام، تم إجلاء حوالي 8000 شخص يوم الاثنين 18 يوليو 2022 من منطقتين، في حوض أركاشون على حافة المحيط الأطلسي في جنوب غرب فرنسا.

كما سيتم إجلاء أكثر من ألف حيوان في الساعات المقبلة من حديقة الحيوان الواقعة في نفس المدينة، حسبما أعلنت الرابطة الفرنسية لمتنزهات الحيوان.

تتعرض منطقة جيروند لحريقين عملاقين لمدة أسبوع، مما أدى بالفعل إلى حرق أكثر من 13000 هكتار من الغطاء النباتي.

وأوضح المتحدث باسم رجال الإطفاء في جيروند أن عمليات الإجلاء بسبب الدخان الضار المتصاعد من الحرائق المجاورة وليس بسبب الحريق في حدّ ذاته فالمنطقتين التي شهدت عمليات الإجلاء تعيش اختناق بسبب الدخان "السام" الكثيف فوقها.

ولقد حضر العديد من البياطرة حاملين معهم معداتهم الطبية لمواكبة عمليات إجلاء الحيوانات خاصة تلك الأكثر حساسية للدخان.

وبالقرب من الحريق الكبير الآخر، الواقع في أقصى الشرق الداخلي، جنوب بوردو، تم أيضا إجلاء 3500 شخص من منازلهم في منتصف النهار، في بلديات لانديراس وبودوس وباليزاك، وفقًا لبيان صحفي سابق من الشرطة.

تم وضع جيروند، إلى جانب 14 دائرة أخرى على الجانب الغربي من فرنسا، يوم الاثنين في حالة يقظة حمراء من قبل الأرصاد الجوية الفرنسية، بسبب موجة حر قد تؤدي إلى سجلات حرارة تاريخية جديدة في مناطق معينة.

إن انتشار الظواهر الجوية المتطرفة هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري وفقا للعلماء، مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حيث الشدة والمدة والتكرار.

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