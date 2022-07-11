7000 عسكري أوكراني في عداد المفقودين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن أوليغ كوتينكو المفوض بملف الأشخاص المفقودين في ظروف خاصة بأوكرانيا أن أكثر من 7 آلاف جندي أوكراني في عداد المفقودين، ومعظمهم في الأسر.

المفوض بملف الأشخاص المفقودين في أوكرانيا: أكثر من 7 آلاف عسكري أوكراني في عداد المفقودينقديروف: نقضي على أكثر من 100 مقاتل أوكراني في كل معركة

ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن كوتينكو قوله إن "مركز الاتصال الخاص بنا سجل فقدان شخص 7200 جندي”>

وبحسب المفوض، فإن معظم الجنود المفقودين في الأسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news