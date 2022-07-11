روسيا تسجل 3097 إصابة بـ " كورونا " و38 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا تسجيل / 3097 / إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ /3398 / إصابة أمس ما يمثل انخفاضا في الاصابات ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليونا و465ألفا و 308 إصابة.

وكشفت السلطات الصحية الروسية عن انخفاض طفيف في الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها / 38/ حالة وفاة مقابل/39/ حالة وفاة أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 381 ألفا و 621حالة وفاة ، مع تماثل 2296 مريضا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين17 مليونا و 890 ألفا و856 شخصا وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا خلال الأيام الأخيرة، من خلال تراجع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس

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