سلطان عُمان يدعو ملك الأردن إلى زيارة مسقط

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تلقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، دعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق، لزيارة العاصمة مسقط.

جاء ذلك في رسالة من السلطان سلّمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى نائب ملك الأردن الأمير فيصل بن الحسين في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن مسؤولي البلدين تناولا "عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وعُمان، والحرص على تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات".

وأضافت: "تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وعُمان إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية".

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