روسيا: الاسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تباع في السوق السوداء

المصدر: أ ف ب

أكدت روسيا الثلاثاء أن المعدات العسكرية التي سلمتها دول غربية إلى أوكرانيا موجودة الآن في السوق السوداء وفي الشرق الأوسط كذلك، دون أن تقدم دليلا.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كلمة بثها التلفزيون إن بعض الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف «تنتشر في الشرق الأوسط، وانتهى بها الأمر أيضًا في السوق السوداء».

إلا أنه لم يقدم أي دليل ملموس لدعم تأكيداته.

وأثار تسليم الدول الغربية شحنات الدبابات وقطع المدفعية وغيرها من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا غضب روسيا، اتهم شويغو الدول الغربية بتسليم أكثر من 28 الف طن من الأسلحة حتى الآن إلى أوكرانيا «على أمل إطالة أمد النزاع» واستنزاف روسيا.

وحاولت روسيا في البداية السيطرة على كييف لكن مقاومة القوات الأوكرانية أجبرتها على التراجع. ومنذ ذلك الحين ركزت موسكو هجومها على شرق أوكرانيا حيث حققت مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين قواته بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا، حيث تهدف موسكو إلى السيطرة الكاملة على منطقة دونباس.

وقال شويغو إن الهجوم الروسي «سيستمر حتى تتحقق الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة بالكامل».

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