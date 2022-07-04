أميركا تؤكد إجراء محادثات بشأن رفع تجميد الأصول الأفغانية

المصدر: كابول - د.ب.أ

أكدت الولايات المتحدة إجراء محادثات بشأن رفع تجميد الاحتياطات الأجنبية لأفغانستان، مع وفد رفيع المستوى من حركة «طالبان» في الدوحة.

وبينما تسعى حكومة «طالبان» للحصول على أصول من البنك المركزي الأفغاني «دا أفغانستان»، تريد الإدارة الأميركية تأكيدات بأنه سيتم إنفاق المال على مساعدة الشعب الأفغاني، حسب وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة جددت تعهدها بتقديم 55 مليون دولار، في صورة مساعدات جديدة للناجين من الزلزال في أفغانستان.

وذكر بيان عن الوزارة أن «الجانبين ناقشا بشكل تفصيلي الإجراءات الأميركية للحفاظ على 3.5 مليارات دولار، من احتياطات البنك المركزي الأفغاني، لمصلحة الشعب الأفغاني».

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