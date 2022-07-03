بدء تشغيل المستشفى الإماراتي الميداني لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ المستشفى الميداني الذي أقامته دولة الإمارات العربية المتحدة في المناطق المتضررة من الزلازل الذي شهدته أفغانستان .. عملياته التشغيلية بعد تزويده بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بجانب الأدوية والطواقم الطبية المتخصصة.

وتأتي إقامة المستشفى في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالاستجابة العاجلة وتقديم الإغاثة الفورية لمتضرري زلزال أفغانستان، ويضم المستشفى 75 سريراً و20 أسطوانة أكسجين وغرفتي عمليات على مساحة 1000 متر مربع .. فيما سيسهم المستشفى في تحقيق الاستجابة الطبية السريعة للجرحى الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة.

وقال سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان عيسى سالم الظاهري:" إن إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة التحديات وتوفير المساعدات المتعلقة بالتدخل الطبي السريع والأدوية المنقذة للأرواح في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال والتي يصعب الوصول إليها ".

يذكر أن دولة الإمارات عملت على تنويع مساعداتها الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال حيث شملت مساعدات غذائية وطبية متنوعة وذلك في إطار حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في أفغانستان.

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