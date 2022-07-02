البنتاغون: أميركا ترسل لأوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ أرض-جو

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض-جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، أمس الخميس في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر اليوم الجمعة مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وتهدف المساعدات الأميركية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة.

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