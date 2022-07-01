حقيقة "فيديو مسرب" لقاسم سليماني خلال "لقاء سريّ جمعه بعناصر الموساد"

المصدر: بغداد - فرانس برس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ادعى ناشروه أنّه "مسرّب" لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، خلال "لقاء سريّ جمعه بعناصر من الاستخبارات الإسرائيليّة".

لكن الفيديو، في الحقيقة، سبق وأن تداولته وكالات أنباء إيرانية عدة ويُظهر لقاء سليماني بالمخرج الإيراني، نادر طالب زاده.

ويظهر في الفيديو، رجل بلحية بيضاء يتقدّم نحو طاولة يجلس حولها عدد من الأشخاص، وبينهم سليماني، ويسلّم عليهم.

وجاء في التعليق المرافق للمقطع: "بعد أن رفعت إسرائيل السريّة عن إيران.. لقاء سليماني مع مخابرات الكيان الصهيوني فيديو مسرّب".

وحظي الفيديو بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً تويتر.

إلا أنّ عناصر عدّة تثير الشكّ في أن يكون الفيديو "مسرّباً"، إذ تبدو القاعة التي صوّر فيها مجهّزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرّقة.

كما أن الفيديو منشورسابقا في مواقع وكالات إيرانيّة عدّة، ما يزيل عنه شبهة "التسريب".

وجاء في التعليق المرافق للفيديو عند نشره لأول مرة، أنّه يعود للقاء سليماني بالمخرج الإيراني الراحل نادر طالب زاده.

ويظهر في بداية المقطع طالب زاده وهو يسلّم على المخرج الإيراني ابراهيم حاتمي كيا.

وتتطابق هذه اللقطة مع صور المخرجين التي وزّعتها وكالة فرانس برس سابقاً.

وقتل سليماني في الثالث من يناير 2020، في ضربة أميركية بواسطة طائرة مسيرة في بغداد.

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